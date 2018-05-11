Японский журавль «улетел» из Окского заповедника на Дальний Восток. Видео

Японский журавль «улетел» из Окского заповедника на Дальний Восток. Об этом сообщил
Самку журавля передали в Муравьевский национальный парк на территории Амурской области.
В сопровождении сотрудников заповедника птицу перевезли до аэропорта Шереметьево, откуда ее самолетом доставили в Благовещенск.
«Сейчас птица привыкает к новой обстановке, а позже ее познакомят с молодым самцом. Мы очень надеемся, что удастся сформировать новую пару для разведения в неволе самого редкого из семи видов журавлей России», — отметили в сообщении.