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10:41, 11 мая 2018 370
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Японский журавль «улетел» из Окского заповедника на Дальний Восток. Видео

Японский журавль «улетел» из Окского заповедника на Дальний Восток. Видео

Японский журавль «улетел» из Окского заповедника на Дальний Восток. Об этом сообщил сайт парка.

Самку журавля передали в Муравьевский национальный парк на территории Амурской области.

В сопровождении сотрудников заповедника птицу перевезли до аэропорта Шереметьево, откуда ее самолетом доставили в Благовещенск.

«Сейчас птица привыкает к новой обстановке, а позже ее познакомят с молодым самцом. Мы очень надеемся, что удастся сформировать новую пару для разведения в неволе самого редкого из семи видов журавлей России», — отметили в сообщении.


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