В Забайкальском крае выпускник напал с ножом на директора школы

В селе Новоберезовское Забайкальского края 18-летний выпускник школы напал с ножом на ее директора. Инцидент произошел в ночь на 8 мая, со ссылкой на полицию передает
По информации местных СМИ, молодому человеку не понравилась характеристика, которую ему написали.
Установлено, что злоумышленник пришел к дому директора вечером. Когда мужчина открыл калитку, он нанес ему несколько ножевых ранений и убежал. Пострадавшего госпитализировали, он находится в стабильно тяжелом состоянии.
Нападавшего опознали по следам кроссовок. Полицейские уже взяли у него показания, однако потом отпустили.
Уголовное дело по статье «Покушение на убийство» находится на рассмотрении прокуратуры.