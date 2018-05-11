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10:20, 11 мая 2018 493
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В Забайкальском крае выпускник напал с ножом на директора школы

В Забайкальском крае выпускник напал с ножом на директора школы

В селе Новоберезовское Забайкальского края 18-летний выпускник школы напал с ножом на ее директора. Инцидент произошел в ночь на 8 мая, со ссылкой на полицию передает ТАСС.

По информации местных СМИ, молодому человеку не понравилась характеристика, которую ему написали.

Установлено, что злоумышленник пришел к дому директора вечером. Когда мужчина открыл калитку, он нанес ему несколько ножевых ранений и убежал. Пострадавшего госпитализировали, он находится в стабильно тяжелом состоянии.

Нападавшего опознали по следам кроссовок. Полицейские уже взяли у него показания, однако потом отпустили.

Уголовное дело по статье «Покушение на убийство» находится на рассмотрении прокуратуры.


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