В Рязани задержали шесть проституток и двух сутенерш. Об этом сообщил
Полицейские получили информацию, что в рязанских саунах посетителям предлагают пригласить девушек для оказания интимных услуг за деньги.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий полицейские в один вечер задержали шесть девушек от 18-ти до 30-ти лет и двух водителей, которые привезли их в сауну. Им грозят штрафы или административный арест до 15 суток.
Также оперативники задержали двух женщин, 34-х и 42-х лет, подозреваемых в организации незаконного бизнеса.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ, по которой им грозит до пяти лет лишения свободы.