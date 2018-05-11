В пятницу и выходные в Рязани будут массово останавливать водителей. Об этом сообщил
Автоинспекторы проверят водителей на состояние опьянения.
Также в ГИБДД просили сообщать о пьяных водителях в дежурную часть по телефонам: 46-30-40, 46-30-41.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В пятницу и выходные в Рязани будут массово останавливать водителей. Об этом сообщил
Автоинспекторы проверят водителей на состояние опьянения.
Также в ГИБДД просили сообщать о пьяных водителях в дежурную часть по телефонам: 46-30-40, 46-30-41.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьВ Рязани перед судом предстанет мать выпавшей из окна девочки
|
cледующая новость →В Забайкальском крае выпускник напал с ножом на директора школы
Участие в акции стало традицией для сотрудников «Автоимпорта».