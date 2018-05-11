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19:23, 11 мая 2018 294
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В Москве школьница скончалась на уроке физкультуры

В Москве школьница скончалась на уроке физкультуры

В Москве школьница скончалась на уроке физкультуры. Об этом передает «РИА Новости».

В пятницу, 11 мая, девочке стало плохо на уроке физкультуры: она потеряла сознание и скончалась. Старший помощник руководителя столичного СУ СК России Юлия Иванова рассказала, что учитель оказал первую помощь и незамедлительно вызвал скорую помощь.

Вызов в скорую поступил в 8:59, и уже через минуту на место направили две бригады. Также 9:04 в пути была остановили еще одну выездную бригаду, врачи которой сразу оказались рядом с ребенком, однако девочка уже скончалась.

Причины смерти ученицы установят после изучения ее медкарты и особенностей наблюдения девочки в больнице.


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