В Москве школьница скончалась на уроке физкультуры. Об этом передает «
В пятницу, 11 мая, девочке стало плохо на уроке физкультуры: она потеряла сознание и скончалась. Старший помощник руководителя столичного СУ СК России Юлия Иванова рассказала, что учитель оказал первую помощь и незамедлительно вызвал скорую помощь.
Вызов в скорую поступил в 8:59, и уже через минуту на место направили две бригады. Также 9:04 в пути была остановили еще одну выездную бригаду, врачи которой сразу оказались рядом с ребенком, однако девочка уже скончалась.
Причины смерти ученицы установят после изучения ее медкарты и особенностей наблюдения девочки в больнице.