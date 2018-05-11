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14:01, 11 мая 2018 693
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В Москве предотвратили теракт на акции «Бессмертный полк»

В Москве предотвратили теракт на акции «Бессмертный полк»

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Москве предотвратили теракт на акции «Бессмертный полк». По словам замглавы МИД России Олега Сыромолотова, спецслужбы задержали 20 человек, передает ТАСС.

По его словам, было задержано сразу несколько групп, которые должны были произвести взрывы во время акции. Для этого уже было заготовлено оружие.

«Они перемещались из Сибири, из Нового Уренгоя. Там было проведено порядка 17 обысков и задержано 20 человек», — отметил Сыромолотов.

Напомним, в акции «Бессметрный полк» в Москве поучаствовали более миллиона человек, по всей России — более десяти миллионов.

В Рязани в колонне с портретами участников Великой Отечественной войны прошли более 42 тысяч человек.


© RZN.info

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