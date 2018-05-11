В Москве предотвратили теракт на акции «Бессмертный полк». По словам замглавы МИД России Олега Сыромолотова, спецслужбы задержали 20 человек, передает
По его словам, было задержано сразу несколько групп, которые должны были произвести взрывы во время акции. Для этого уже было заготовлено оружие.
«Они перемещались из Сибири, из Нового Уренгоя. Там было проведено порядка 17 обысков и задержано 20 человек», — отметил Сыромолотов.
Напомним, в акции «Бессметрный полк» в Москве
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