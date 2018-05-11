Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:18, 11 мая 2018 294
 0    0

В апреле в Рязани зафиксировали повышенное загрязнения воздуха

В апреле в Рязани зафиксировали повышенное загрязнения воздуха

В апреле в Рязани зафиксировали повышенное загрязнение атмосферы. Об этом сообщил сайт Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Пробы воздуха брали ежедневно по четыре раза в сутки на четырех станционных постах.

«По результатам наблюдений уровень загрязнения атмосферы оценивается как повышенный, который определяется стандартным индексом (наибольшая измеренная в городе разовая концентрация загрязняющего вещества, деленная на ПДКм.р.) диоксида азота 1,2 и наибольшей повторяемостью превышений ПДКм.р.(НП) диоксида азота 4,2%. Кроме этого СИ сероуглерода составил 1,0 (при НП 1,3%)», — отметили в сообщении.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
15:18, 11 мая 2018
В апреле в Рязани зафиксировали повышенное загрязнения воздуха
14:54, 11 мая 2018
В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до -1 градуса
13:40, 11 мая 2018
За выходные от клещей в Рязани обработают шесть парков
12:47, 11 мая 2018
Рязанцев предупредили о сильном ветре
10:41, 11 мая 2018
Японский журавль «улетел» из Окского заповедника на Дальний Восток. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
УАЗы и солдатская каша. «Автоимпорт» возглавил «Бессмертный полк» и устроил концерт для рязанцев

УАЗы и солдатская каша. «Автоимпорт» возглавил «Бессмертный полк» и устроил концерт для рязанцев

Участие в акции стало традицией для сотрудников «Автоимпорта».

Популярное
Комментируемое
Новое
12:42, 1 мая 2018 64 686
Около 30 тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фоторепортаж 10
14:32, 7 мая 2018 40 744
В Рязани отметили День радио. Фоторепортаж
12:47, 9 мая 2018 39 938
«Бессмертный полк» в шестой раз прошел по улицам Рязани. Фоторепортаж
14:24, 9 мая 2018 31 479
Парад и шествие «Бессмертного полка» в Рязани сфотографировали с высоты птичьего полета
20:07, 2 мая 2018 27 068
В Рязани пассажир зарезал таксиста 4
Все новости
Голосования

У вас есть велосипед?

Окончание опроса: 18.05.2018
Архив голосований
Форум