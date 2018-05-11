В апреле в Рязани зафиксировали повышенное загрязнения воздуха

В апреле в Рязани зафиксировали повышенное загрязнение атмосферы. Об этом сообщил
Пробы воздуха брали ежедневно по четыре раза в сутки на четырех станционных постах.
«По результатам наблюдений уровень загрязнения атмосферы оценивается как повышенный, который определяется стандартным индексом (наибольшая измеренная в городе разовая концентрация загрязняющего вещества, деленная на ПДКм.р.) диоксида азота 1,2 и наибольшей повторяемостью превышений ПДКм.р.(НП) диоксида азота 4,2%. Кроме этого СИ сероуглерода составил 1,0 (при НП 1,3%)», — отметили в сообщении.