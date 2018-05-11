Рязанец выиграл в лотерею квартиру

Рязанец Алексей Дегтярев выиграл в лотерею квартиру. Об этом сообщила пресс-служба «ТД „Столото“».
По словам 61-летнего мужчины, он купил «счастливый» билет, когда пошел в магазин за бритвенным станком.
«Нужный станок не нашел, зато заметил билет, посмотрел на числа, напечатанные на нем, и понял: это мое. Я даже жене сразу сказал, что это мой билет, с ним я выиграю», — поделился он.
Свой выигрыш мужчина решил забрать деньгами, сумма составила два млн рублей. Эту сумму победитель планирует передать семье своего взрослого сына.