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18:10, 11 мая 2018 464
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​Рязанца осудили за шутку о «минировании» школы

​Рязанца осудили за шутку о «минировании» школы

В Касимовском районном суде рассморели дело в отношении рязанца, которого обвинили в ложном сообщении о взрыве. Об этом пишет ИД «Пресса».

Случай произошел в сентябре 2017 года в Шостинской школе. Неизвестный позвонил в образовательное учреждение и сообщил, что здание школы заминировано.

Директор школы сообщила об этом в полицию. Правоохранители, выехавшие на вызов, выяснили, что тревога была ложной.

«Террориста» нашли в течение нескольких часов. Им оказался знакомый директора. Утром пьяный мужчина решил пошутить над знакомой. Во время следствия мужчина признался в преступлении.

Суд признал его виновным и назначил год ограничения свободы. Злоумышленник не может выезжаь за пределы Рязани и должен соблюдать комендантский час.


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