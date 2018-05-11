​Рязанца осудили за шутку о «минировании» школы

В Касимовском районном суде рассморели дело в отношении рязанца, которого обвинили в ложном сообщении о взрыве. Об этом пишет ИД «
Случай произошел в сентябре 2017 года в Шостинской школе. Неизвестный позвонил в образовательное учреждение и сообщил, что здание школы заминировано.
Директор школы сообщила об этом в полицию. Правоохранители, выехавшие на вызов, выяснили, что тревога была ложной.
«Террориста» нашли в течение нескольких часов. Им оказался знакомый директора. Утром пьяный мужчина решил пошутить над знакомой. Во время следствия мужчина признался в преступлении.
Суд признал его виновным и назначил год ограничения свободы. Злоумышленник не может выезжаь за пределы Рязани и должен соблюдать комендантский час.