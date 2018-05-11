Россиян предупредили о новом виде мошенничества. Несуществующие компании предлагают заплатить взнос для получения «социальных компенсаций», передает «
Злоумышленники рассылают спам, сообщая о возможности получить возмещение за переплату коммунальных, страховых или медицинских услуг.
Людям предлагают зайти на сайт и ввести свои данные, чтобы узнать о доступных выплатах. Какие бы данные ни указал пользователь, на экране появится информация о выплатах, для получения которой необходимо перевести небольшую денежную сумму.
С февраля по май 2018 года специалисты выявили более 110 подобных доменов.