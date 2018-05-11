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18:41, 11 мая 2018 273
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Полиция опровергла информацию об избиении жителя Спас-Клепиков

Полиция опровергла информацию об избиении жителя Спас-Клепиков

Полиция опровергла информацию об избиении жителя Спас-Клепиков Олега Горелкина. В среду, 2 мая, в райцентре произошел небольшой конфликт местного жителя с несколькими неизвестными.

Как рассказали в пресс-службе полиции, мужчину «отвели в сторону от дома, чтобы поговорить с ним».

«Оказалось, неизвестные обознались и отпустили Горелкина. Драки между участниками конфликта не было, но, вырываясь, пострадавший поскользнулся и упал, получив небольшие синяки», — отметили в ведомстве.

На следующее утро родственница Горелкина написала заявление, в котором указала, что мужчину избили полицейские. Сам пострадавший заявлять в правоохранительные органы о конфликте отказался. По итогам проверки, полиция установила личности «нападавших». «Оказалось, что они не являлись сотрудниками правоохранительных органов», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, ранее в рязанских СМИ и соцсетях появилась информация об избиении полицейскими жителя Спас-Клепиков.


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