Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:51, 11 мая 2018 1 205
 0    0

Улицу Циолковского перекроют на неделю. Изменения маршрутов общественного транспорта

Улицу Циолковского перекроют на неделю. Изменения маршрутов общественного транспорта

На улице Циолковского на неделю перекроют движение в районе дома №25. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Проезд будет закрыт с 23:00 11 мая до 24:00 18 мая из-за капремонта участка теплотрассы.

Из-за этого изменится движение общественного транспорта.

Троллейбусы:

  • маршрута №6 отменяются;
  • маршрута №13 при движении со стороны Дашково-Песочни проследуют по улице Грибоедова до разворотного круга на площади Свободы, далее следуют в обратном направлении.

Автобусы:

  • маршрутов №№5, 6, 7, 8, 12 в прямом и обратном направлении проследуют по пути объезда по улице Горького, далее по своим маршрутам.

Маршрутки:

  • №№49, 68, 88 в прямом и обратном направлении проследуют по пути объезда по улице Горького, далее по своим маршрутам.

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
13:11, 11 мая 2018
Главную улицу Рязани отремонтируют за месяц 1
11:51, 11 мая 2018
Улицу Циолковского перекроют на неделю. Изменения маршрутов общественного транспорта
11:44, 11 мая 2018
На семи рязанских улицах три дня подряд не будет света. Адреса
11:20, 11 мая 2018
В пятницу детский сад и школа в Песочне остались без воды
8:48, 11 мая 2018
В пятницу жители двух рязанских улиц остались без света
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Официальный дилер Volkswagen в Рязани «ИнтерАвто» представил новый семиместный внедорожник

Официальный дилер Volkswagen в Рязани «ИнтерАвто» представил новый семиместный внедорожник

Машина оборудована тремя рядами сидений и является первым семиместным внедорожником марки Volkswagen.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:42, 1 мая 2018 64 644
Около 30 тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фоторепортаж 10
14:32, 7 мая 2018 40 165
В Рязани отметили День радио. Фоторепортаж
12:47, 9 мая 2018 39 212
«Бессмертный полк» в шестой раз прошел по улицам Рязани. Фоторепортаж
14:24, 9 мая 2018 31 105
Парад и шествие «Бессмертного полка» в Рязани сфотографировали с высоты птичьего полета
20:07, 2 мая 2018 27 036
В Рязани пассажир зарезал таксиста 4
Все новости
Голосования

У вас есть велосипед?

Окончание опроса: 18.05.2018
Архив голосований
Форум