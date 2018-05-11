Улицу Циолковского перекроют на неделю. Изменения маршрутов общественного транспорта

На улице Циолковского на неделю перекроют движение в районе дома №25. Об этом сообщил
Проезд будет закрыт с 23:00 11 мая до 24:00 18 мая из-за капремонта участка теплотрассы.
Из-за этого изменится движение общественного транспорта.
Троллейбусы:
- маршрута №6 отменяются;
- маршрута №13 при движении со стороны Дашково-Песочни проследуют по улице Грибоедова до разворотного круга на площади Свободы, далее следуют в обратном направлении.
Автобусы:
- маршрутов №№5, 6, 7, 8, 12 в прямом и обратном направлении проследуют по пути объезда по улице Горького, далее по своим маршрутам.
Маршрутки:
- №№49, 68, 88 в прямом и обратном направлении проследуют по пути объезда по улице Горького, далее по своим маршрутам.