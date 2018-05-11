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16:37, 11 мая 2018 791

Гости «Старого города» оценили его услуги на «великолепно»

Гости «Старого города» оценили его услуги на «великолепно»

В четверг, 10 мая, гостиничный комплекс «Старый город» получил «великолепную» оценку на сайте для бронирования отелей Booking — 9,6 баллов.

432 гостя оставили свои отзывы, оценивая по десятибалльной шкале комфорт, чистоту, расположение, соотношение цены и качества, предлагаемые удобства, персонал и предоставление бесплатного Wi-fi в «Старом городе».

«На сегодняшний день это одна из самых высоких оценок среди отелей в Рязани. Нам очень приятно, что наши старания оценены по достоинству. Безусловно, всегда есть к чему стремиться, и мы делаем все, чтобы гости „Старого города“ чувствовали себя максимально комфортно, и рады, что у нас это получается!» — прокомментировали в пресс-центре «Северной компании» — одного из учредителей гостиничного комплекса.


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