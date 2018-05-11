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16:25, 11 мая 2018 920
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Глава Спасска покинул пост

Глава Спасска покинул пост

В четверг, 10 мая, глава Спасск-Рязанского городского поселения Александр Жуков покинул пост по собственному желанию. Он городскую администрацию с апреля 2013 года, пишет издательство «Пресса».

Совет депутатов рассмотрел заявление и решил досрочно прекратить его полномочия. С 11 мая временно исполняющим обязанности главы Спасск-Рязанского городского поселения назначили Павла Мишакина — инженера по ЖКХ администрации городского поселения.

Нового главу поселения выберут из совета действующих депутатов.

Фото издательства «Пресса»


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