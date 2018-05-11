Директора по производству Рязанского приборного завода занесли на областную Доску почета

Первого заместителя гендиректора, директора по производству Государственного Рязанского приборного завода (входит в КРЭТ) Михаила Ларина занесли на региональную Доску почета. Свидетельство ему вручил губернатор Николай Любимов.
«Вся моя трудовая жизнь, а это более 40 лет, связана с Государственным Рязанским приборным заводом. Предприятие отличают современные технологии производства, передовая наукоемкая продукция и, самое главное, профессиональные, преданные своему делу люди. Для меня занесение на региональную Доску почета — это, прежде всего, признание вклада всего нашего трудового коллектива в экономическое развитие города и области», — отметил Михаил.
На Доске почета Рязанской области ежегодно размещают названия 12 предприятий и организаций, а также имена 48 человек, которые добились высоких производственных и профессиональных успехов.
«Государственный Рязанский приборный завод и его работники неоднократно удостаивались этой чести за большой вклад в укрепление социально-экономического потенциала Рязанской области», — рассказали в пресс-службе Приборного завода.