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10:06, 11 мая 2018 79

Директора по производству Рязанского приборного завода занесли на областную Доску почета

Директора по производству Рязанского приборного завода занесли на областную Доску почета

Первого заместителя гендиректора, директора по производству Государственного Рязанского приборного завода (входит в КРЭТ) Михаила Ларина занесли на региональную Доску почета. Свидетельство ему вручил губернатор Николай Любимов.

«Вся моя трудовая жизнь, а это более 40 лет, связана с Государственным Рязанским приборным заводом. Предприятие отличают современные технологии производства, передовая наукоемкая продукция и, самое главное, профессиональные, преданные своему делу люди. Для меня занесение на региональную Доску почета — это, прежде всего, признание вклада всего нашего трудового коллектива в экономическое развитие города и области», — отметил Михаил.

На Доске почета Рязанской области ежегодно размещают названия 12 предприятий и организаций, а также имена 48 человек, которые добились высоких производственных и профессиональных успехов.

«Государственный Рязанский приборный завод и его работники неоднократно удостаивались этой чести за большой вклад в укрепление социально-экономического потенциала Рязанской области», — рассказали в пресс-службе Приборного завода.


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