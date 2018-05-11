Афиша RZN.info рекомендует посетить полумарафон «Рязанский Кремль» и гастроли цирка «Максимус»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Ближайшие выходные богаты на культурные события, о которых мы расскажем в нашем традиционном обзоре.
Среди наиболее заметных — полумарафон «Рязанский кремль», который пройдет 12 мая на Соборной площади, а также гастроли цирка-шапито «Максимус» с обновленной программой.
В клубе Deep состоится выступление группы Wildways с программой, посвященной выходу нового альбома «Day X». А в клубе Svoboda пройдет акустическое выступление Лусинэ «Лу» Геворкян, вокалистки групп Louna и Tracktor Bowling.
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».