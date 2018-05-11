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15:59, 11 мая 2018 175
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Афиша RZN.info рекомендует посетить полумарафон «Рязанский Кремль» и гастроли цирка «Максимус»

Афиша RZN.info рекомендует посетить полумарафон «Рязанский Кремль» и гастроли цирка «Максимус»

Ближайшие выходные богаты на культурные события, о которых мы расскажем в нашем традиционном обзоре.

Среди наиболее заметных — полумарафон «Рязанский кремль», который пройдет 12 мая на Соборной площади, а также гастроли цирка-шапито «Максимус» с обновленной программой.

В клубе Deep состоится выступление группы Wildways с программой, посвященной выходу нового альбома «Day X». А в клубе Svoboda пройдет акустическое выступление Лусинэ «Лу» Геворкян, вокалистки групп Louna и Tracktor Bowling.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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