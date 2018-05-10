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9:34, 10 мая 2018 683
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В скопинской колонии открыли памятник героям войны

В скопинской колонии открыли памятник героям войны

Во вторник, 8 мая, в исправительной колонии №1 открыли памятник участникам Великой Отечественной войны Героям Советского Союза Милославского и Скопинского района Рязанской области.

«День Победы — это праздник одновременно и горя, и радости. В эти дни мы вспоминаем всех павших в годы Великой Отечественной войны. Они заслужили, чтобы о них была светлая память. Мы сами должны помнить о войне, рассказывать своим детям. А в нашем случае мы должны об этом говорить осужденным», — отметил начальник начальник колонии Валерий Борискин.

Памятник построили на средства ИК-1, над ним работали сотрудники учреждения и осужденные.

Фото издательства «Пресса»


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