В скопинской колонии открыли памятник героям войны

Во вторник, 8 мая, в исправительной колонии №1 открыли памятник участникам Великой Отечественной войны Героям Советского Союза Милославского и Скопинского района Рязанской области.
«День Победы — это праздник одновременно и горя, и радости. В эти дни мы вспоминаем всех павших в годы Великой Отечественной войны. Они заслужили, чтобы о них была светлая память. Мы сами должны помнить о войне, рассказывать своим детям. А в нашем случае мы должны об этом говорить осужденным», — отметил начальник начальник колонии Валерий Борискин.
Памятник построили на средства ИК-1, над ним работали сотрудники учреждения и осужденные.
Фото издательства «Пресса»