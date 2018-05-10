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14:35, 10 мая 2018 1 449
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В ночь на пятницу в Рязанской области похолодает до нуля градусов

В ночь на пятницу в Рязанской области похолодает до нуля градусов

В ночь на пятницу, 11 мая, в Рязанской области похолодает до нуля градусов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В пятницу в регионе ожидается ветер скоростью до 15 метров в секунду. Температура ночью опустится до 0, +5 градусов, днем +13, +18 градусов.


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Участие в акции стало традицией для сотрудников «Автоимпорта».

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