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12:14, 10 мая 2018 171
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В акции «Бессмертный полк» по всей России поучаствовали более десяти миллионов человек

В акции «Бессмертный полк» по всей России поучаствовали более десяти миллионов человек

В акции «Бессмертный полк» по всей России поучаствовали более десяти миллионов человек. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, передает «РИА Новости».

«В рамках акции „Бессмертный полк“ по всей России состоялось более 2900 мероприятий. В колоннах с портретами своих родных прошли 10 миллионов 400 тысяч человек», — сообщила представитель ведомства.

В столице, по словам собеседника, в акции поучаствовали более миллиона человек, среди которых был Владимир Путин, глава Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который пронес по Красной площади фотографию офицера-фронтовика Вольфа Виленского, прошедшего Великую Отечественную войну с первого до последнего дня.

В Рязанской области в акции поучаствовали более 100 тысяч человек.


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