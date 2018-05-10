В акции «Бессмертный полк» по всей России поучаствовали более десяти миллионов человек. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, передает «
«В рамках акции „Бессмертный полк“ по всей России состоялось более 2900 мероприятий. В колоннах с портретами своих родных прошли 10 миллионов 400 тысяч человек», — сообщила представитель ведомства.
В столице, по словам собеседника, в акции поучаствовали более миллиона человек, среди которых был Владимир Путин, глава Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который пронес по Красной площади фотографию офицера-фронтовика Вольфа Виленского, прошедшего Великую Отечественную войну с первого до последнего дня.
В Рязанской области в акции поучаствовали более 100 тысяч человек.