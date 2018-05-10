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16:11, 10 мая 2018 739
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Рязанцев предупредили о сильном ветре

Рязанцев предупредили о сильном ветре

В Рязанской области ожидается сильный ветер. Метеопредупреждение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Как отметило ведомство, до конца четверга, 10 мая, порывы северо-восточного ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.


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