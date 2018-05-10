Рязанцев предупредили о сильном ветре

В Рязанской области ожидается сильный ветер. Метеопредупреждение опубликовала
Как отметило ведомство, до конца четверга, 10 мая, порывы северо-восточного ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.
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В Рязанской области ожидается сильный ветер. Метеопредупреждение опубликовала
Как отметило ведомство, до конца четверга, 10 мая, порывы северо-восточного ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.
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