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12:14, 10 мая 2018 233
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Рязанский подросток похитил у двух школьников телефоны

Рязанский подросток похитил у двух школьников телефоны

Рязанский подросток похитил у двух школьников телефоны. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В полицию обратились родители двух 10-летних мальчиков, у которых на спортивной площадке на Рязанской улице пропали сотовые телефоны.

Полицеские «вычислили» местонахождение мобильников и установили, что к краже причастен 16-летний рязанец.

Во время опроса злоумышленник рассказал, что увидел оставленные без присмотра телефоны и «не смог справиться с искушением», схватил телефоны и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.


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