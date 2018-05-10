Рязанский подросток похитил у двух школьников телефоны. Об этом сообщил
В полицию обратились родители двух 10-летних мальчиков, у которых на спортивной площадке на Рязанской улице пропали сотовые телефоны.
Полицеские «вычислили» местонахождение мобильников и установили, что к краже причастен 16-летний рязанец.
Во время опроса злоумышленник рассказал, что увидел оставленные без присмотра телефоны и «не смог справиться с искушением», схватил телефоны и скрылся.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.