Рязанцев пригласили на конференцию по онлайн-кассам

Во вторник, 15 мая, в конгресс-отеле «Амакс» состоится конференция-практикум на тему «Онлайн-кассы: тонкости применения и сложные вопросы».
Участники обсудят глобальное изменение законодательства за последние десять лет в сфере розничной торговли — внедрение онлайн-касс.
Представители федеральной налоговой службы и эксперты объяснят присутствующим как подобрать подходящую под бизнес онлайн-кассу; как зарегистрировать кассу; как получить компенсацию за онлайн-кассу; как пользоваться онлайн-кассами в интернет-магазинах и как избежать штрафов за неправильное использование.
Для участия в конференции необходимо