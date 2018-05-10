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10:22, 10 мая 2018 697

Рязанцев пригласили на конференцию по онлайн-кассам

Рязанцев пригласили на конференцию по онлайн-кассам

Во вторник, 15 мая, в конгресс-отеле «Амакс» состоится конференция-практикум на тему «Онлайн-кассы: тонкости применения и сложные вопросы».

Участники обсудят глобальное изменение законодательства за последние десять лет в сфере розничной торговли — внедрение онлайн-касс.

Представители федеральной налоговой службы и эксперты объяснят присутствующим как подобрать подходящую под бизнес онлайн-кассу; как зарегистрировать кассу; как получить компенсацию за онлайн-кассу; как пользоваться онлайн-кассами в интернет-магазинах и как избежать штрафов за неправильное использование.

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться, количество мест ограничено.


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Официальный дилер Volkswagen в Рязани «ИнтерАвто» представил новый семиместный внедорожник

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