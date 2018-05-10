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10:57, 10 мая 2018 231
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Появились подробности аварии с «ГАЗелью» и двумя грузовиками в Сасовском районе

Появились подробности аварии с «ГАЗелью» и двумя грузовиками в Сасовском районе

В аварии с «ГАЗелью» и двумя грузовиками в Сасовском районе пострадал 28-летний водитель. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла около 5 утра в среду, 9 мая, на 397-ом километре автодороги М-5. По предварительным данным, 50-летний житель Саратовской области за рулем грузовика Hyundai, превысил скорость и столкнулся с тягачом MAN. Им управлял 35-летний житель Курганской области, который остановился для объезда автомобиля, стоящего впереди.

После столкнования MAN врезался в «ГАЗель», которая была сломана и из-за этого остановилась.

28-летнего водителя «ГАЗели» госпитализировали.

Все обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка.


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