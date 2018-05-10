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16:53, 10 мая 2018 237
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На рязанского предпринимателя завели дело за продажу пиратских дисков

На рязанского предпринимателя завели дело за продажу пиратских дисков

На рязанского предпринимателя завели дело за продажу пиратских дисков. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следстивия, индивидуальный предприниматель продавал в торговых точках Михайлова и Захарова контрофактные DVD-диски. Записи на носителях обладают авторскими правами «Российской антипиратской организации по защите прав на аудиовизуальные произведения».

В марте 2018 года у него изъяли более 400 компакт-дисков.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 146 УК РФ (нарушение авторских прав, то есть приобретение, хранение и перевозка контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта, совершенные в крупном размере).

Идет расследование.


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