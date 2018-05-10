На рязанского предпринимателя завели дело за продажу пиратских дисков. Об этом сообщил
По данным следстивия, индивидуальный предприниматель продавал в торговых точках Михайлова и Захарова контрофактные DVD-диски. Записи на носителях обладают авторскими правами «Российской антипиратской организации по защите прав на аудиовизуальные произведения».
В марте 2018 года у него изъяли более 400 компакт-дисков.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 146 УК РФ (нарушение авторских прав, то есть приобретение, хранение и перевозка контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта, совершенные в крупном размере).
Идет расследование.