На окраине Рязани два дня не будет света

На улице Роща в Рязани два дня не будет света. Об этом сообщил
Электричество отключили в четверг, 10 мая, с 7:00 до 9:30. Также света не будет в пятницу, 11 мая, с 7:00 до 18:00.
Как отметили в мэрии, отключение связано с ремонтом трассы М-5.
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На улице Роща в Рязани два дня не будет света. Об этом сообщил
Электричество отключили в четверг, 10 мая, с 7:00 до 9:30. Также света не будет в пятницу, 11 мая, с 7:00 до 18:00.
Как отметили в мэрии, отключение связано с ремонтом трассы М-5.
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В годы больших и локальных войн у людей проявляются удивительные качества, благодаря которым их имена надолго остаются в памяти потомков.