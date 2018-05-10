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9:10, 10 мая 2018 250
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На окраине Рязани два дня не будет света

На окраине Рязани два дня не будет света

На улице Роща в Рязани два дня не будет света. Об этом сообщил сайт мэрии.

Электричество отключили в четверг, 10 мая, с 7:00 до 9:30. Также света не будет в пятницу, 11 мая, с 7:00 до 18:00.

Как отметили в мэрии, отключение связано с ремонтом трассы М-5.


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