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9:00, 10 мая 2018 362
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Карабасов передал флаги участникам марафона городов-героев

Карабасов передал флаги участникам марафона городов-героев

Фото: Администрация Рязани

В День Победы и.о. главы администрации Сергей Карабасов передал сертификаты и флаги участникам первого марафона городов-героев. Об этом сообщил сайт мэрии.

Карабасов поблагодарил делегации из Москвы, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Смоленска, Тулы и Бреста.

«Мы с вами живем за сотни и даже тысячи километров друг от друга, а с кем-то даже говорим на разных языках. Но общечеловеческий язык свободы, добра и благополучия мы все понимаем без переводчика. И это сближает нас еще больше, — отметил Сергей Карабасов, обращаясь к собравшимся. — Сегодня мы стали свидетелями и участниками поистине исторического события — марафона флагов городов-героев. Примите от нас в подарок флаги, ставшие главными героями сегодняшнего мероприятия в знак дружбы и на долгую память».

Также он передал жителям городов-героев поздравления с Днем Победы от всех рязанцев. Участники марафона отметили, что флаги, пронесенные по Рязани, «займут достойное место» и их будут использовать на патриотических мероприятиях в своих городах.


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