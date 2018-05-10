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12:22, 10 мая 2018 342
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Фомин провел урок мужества в шиловской школе

Фомин провел урок мужества в шиловской школе

Во вторник, 8 мая, председатель рязанской облдумы Аркадий Фомин провел урок мужества в шиловской средней школе №1. Он рассказал подросткам о работе тружеников тыла.

«Ни одна армия в мире не сможет победить противника, если у нее нет крепкого тыла, — пояснил Фомин. — Во время войны те, кто не воевал, работали в тылу. Вы знаете, что огромная часть страны была оккупирована. Поэтому остальным регионам приходилось работать вдвое, втрое больше, чтобы выпускать нужное количество самолетов и танков для фронта, снабжать армию продовольствием, поддерживать эвакуированных».

Рассказал депутат и о своей семье: «Моя бабушка, Фомина Евдокия Макаровна, по примеру Дарьи Гармаш стала одной из первых женщин-механизаторов Шиловского района и 23 года руководила тракторной бригадой».

Школьники говорили своих родственниках, работавших в тылу, и говорили об их вкладе в Победу. Они вспомнили, как жители помогали фронту: в шиловской школе №1 ученики собрали 987 рублей на постройку самолета «Рязанский пионер».

Фомин напомнил о том, что в военные годы промышленные предприятия были переориентированы на выпуск продукции для фронта, 256 тысяч рязанцев наградили медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

«Долг внуков и правнуков помнить о тех, кто выхаживал раненых, трудился, не жалея себя, на заводах, в полях и на фермах, хранить память о том тяжелом и героическом времени, передавать ее уже другим поколениям. Давайте изучать нашу историю, уметь отстаивать правду о вкладе советского народа в разгром фашизма», — заключил председатель облдумы.


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