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16:18, 10 мая 2018 665
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«Единая Россия» начала двухдневные обучающие семинары для кандидатов праймериз

«Единая Россия» начала двухдневные обучающие семинары для кандидатов праймериз

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В четверг, 10 мая, «Единая Россия» начала двухдневные обучающие семинары для кандидатов предварительного голосования на выборах депутатов рязанской городской думы, а также участников проекта «ПолитСтартап».

Лекции для начинающих политиков подготовили наставники из Москвы и региональные специалисты по проектной и информационной работе.

Обучающий семинар открыл секретарь регионального отделения «Единой России», член Генсовета партии Аркадий Фомин. Политик начал с вводной информации о праймериз. По словам Фомина, проведение предварительного голосования — это уставная норма партии, которая максимально заинтересована в привлечении новых людей с новыми идеями для реализации партийных инициатив и участии в избирательных кампаниях разного уровня.

«Чем больше людей примут участие в голосовании, тем объективней будет отбор кандидатов, которых в последующем партия делегирует для участия в выборах от „Единой России“», — подчеркнул он.

Уже на сегодняшний день для участия в партийном предварительном голосовании на выборах в гордуму зарегистрировали 133 участника. 11 мая для кандидатов наступит новый этап — участие во встречах и дебатах. Всего организуют 60 площадок — по три в каждом округе. Определены и темы дебатов, они связаны с качеством жизни людей, благоустройством города, патриотическим воспитанием.

Для того, чтобы участники праймериз смогли лучше подготовиться ко встречам и дебатам, организовали семинар. В ходе первого дня кандидаты узнали о работе над программой партии. Наставники также поделились опытом общения с целевой аудиторией и участия в дебатах с политическими оппонентами. Наряду с этим в ходе двухдневных обучающих семинаров кандидатам расскажут о юридическом сопровождении процедуры, реализации партийных проектов, психологии политического лидерства, позиционировании в СМИ и соцсетях.

Впервые на участие в праймериз и в проекте «ПолитСтартап» зарегистрировался студент третьего курса юридического факультета рязанского филиала МИГУП Владислав Щербатов. Он рассказал, что после курса лекций и встреч с опытными политиками у «новичка» в этой сфере складывается четкое понимание того, для чего он туда приходит и чем будет заниматься. Посещение лекций ему удалось совместить с учебой в институте.

Обучающий семинар пройдет в течение двух дней, 10 и 11 мая. В единый день голосования, 3 июня, в Рязани откроют 47 избирательных участков.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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