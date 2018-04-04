Замглавы рязанского минтранса стал экс-гендиректор крупной дорожно-строительной компании

Во вторник, 4 апреля, замглавы рязанского минтранса стал бывший генеральный директор крупной дорожно-строительной компании «АльянсДорСтрой» Данил Рубцов.
Рубцов родился 3 августа 1984 года. Получил образование юриста в Академия права и управления в Москве.
С июня 2007 года он служил в рязанском УМВД и контролировал строительство, ремонт и эксплутацию дорог, железнодорожных переездов, троллейбусных линий, а также перевозку опасных и крупногабаритных грузов.
С ноября 2015 года по март 2018 Рубцов возглавлял «АльянсДорСтрой».