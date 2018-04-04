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8:01, 4 апреля 2018 825
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Замглавы рязанского минтранса стал экс-гендиректор крупной дорожно-строительной компании

Замглавы рязанского минтранса стал экс-гендиректор крупной дорожно-строительной компании

Во вторник, 4 апреля, замглавы рязанского минтранса стал бывший генеральный директор крупной дорожно-строительной компании «АльянсДорСтрой» Данил Рубцов.

Рубцов родился 3 августа 1984 года. Получил образование юриста в Академия права и управления в Москве.

С июня 2007 года он служил в рязанском УМВД и контролировал строительство, ремонт и эксплутацию дорог, железнодорожных переездов, троллейбусных линий, а также перевозку опасных и крупногабаритных грузов.

С ноября 2015 года по март 2018 Рубцов возглавлял «АльянсДорСтрой».


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16 часов назад
Анна Бобровская. Голос современной рязанской поэзии

Анна Бобровская. Голос современной рязанской поэзии

В беседе с корреспондентом RZN.info поэтесса рассказала, важен ли творческий беспорядок для вдохновения и поделилась вещами, способными сделать человека счастливым.

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