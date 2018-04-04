В трех районах Рязанской области объявили карантин

В Ряжском, Захаровском и Спасском районах объявили карантин. Проекты постановления губернатора опубликовали на сайте правительства.
В Спасске очагом заболевания стала квартира в доме №8 на Рязанском шоссе. Угрожаемой зоной заболевания объявили всю улицу.
Также бешенство обнаружили в личных подворьях деревни Дмитриевка Ряжского района и селе Троицкое Захаровского района. Там угрожаемой зоной объявили населенные пункты целиком.
На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ветеринары продезинфицируют здание, привьют зверей и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят.
Ограничительные меры продляться до 4 июня.