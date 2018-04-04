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14:37, 4 апреля 2018 578
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В трех районах Рязанской области объявили карантин 1

В трех районах Рязанской области объявили карантин

В Ряжском, Захаровском и Спасском районах объявили карантин. Проекты постановления губернатора опубликовали на сайте правительства.

В Спасске очагом заболевания стала квартира в доме №8 на Рязанском шоссе. Угрожаемой зоной заболевания объявили всю улицу.

Также бешенство обнаружили в личных подворьях деревни Дмитриевка Ряжского района и селе Троицкое Захаровского района. Там угрожаемой зоной объявили населенные пункты целиком.

На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ветеринары продезинфицируют здание, привьют зверей и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят.

Ограничительные меры продляться до 4 июня.


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22 часа назад
Анна Бобровская. Голос современной рязанской поэзии

Анна Бобровская. Голос современной рязанской поэзии

В беседе с корреспондентом RZN.info поэтесса рассказала, важен ли творческий беспорядок для вдохновения и поделилась вещами, способными сделать человека счастливым.

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