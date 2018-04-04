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13:59, 4 апреля 2018 211
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В субботу в Рязанской области начнется весенняя охота

В субботу в Рязанской области начнется весенняя охота

В субботу, 7 апреля, в Рязанской области начнется весенняя охота. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В течение десяти календарных дней на водоплавающую и боровую дичь будет открыта охота в южных муниципальных районах региона: в Захаровском, Кораблинском, Михайловском, Милославском, Пронском, Путятинском, Ряжском, Скопинском, Сапожковском, Сараевском, Старожиловском, Ухоловском, Александро-Невском, Шацком районах.

Со второй субботы, 14 апреля, в течение десяти дней можно будет охотиться в северных районах: Ермишинском, Касимовском, Клепиковском, Кадомском, Пителинском, Рыбновском, Рязанском, Спасском, Сасовском, Чучковском, Шиловском районах.

С инофрмацией о выдаче разрешений можно ознакомиться здесь.


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