В субботу в Рязанской области начнется весенняя охота

В субботу, 7 апреля, в Рязанской области начнется весенняя охота. Об этом сообщил
В течение десяти календарных дней на водоплавающую и боровую дичь будет открыта охота в южных муниципальных районах региона: в Захаровском, Кораблинском, Михайловском, Милославском, Пронском, Путятинском, Ряжском, Скопинском, Сапожковском, Сараевском, Старожиловском, Ухоловском, Александро-Невском, Шацком районах.
Со второй субботы, 14 апреля, в течение десяти дней можно будет охотиться в северных районах: Ермишинском, Касимовском, Клепиковском, Кадомском, Пителинском, Рыбновском, Рязанском, Спасском, Сасовском, Чучковском, Шиловском районах.
С инофрмацией о выдаче разрешений можно ознакомиться