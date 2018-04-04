Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:01, 4 апреля 2018 309
 0    0

В Рязанской области подешевела колбаса и рыба. Мониторинг цен

В Рязанской области подешевела колбаса и рыба. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подешевела мороженная рыба — на 0,9% (до 145,54 рубля за килограмм) и вареная колбаса — на 0,8% (до 318,59 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.

Вновь подорожала морковь — на 4,2% (до 27,51 рубля за килограмм). Регион оказался на первом месте в округе по стоимости яблок — 98,54 рубля за килограмм и огурцов — 146,12.

Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область оказалась по средним ценам на:

  • пастеризованное молоко —40,01 рубля за литр;
  • стерилизованное молоко — 57,54 рубля за литр;
  • печенье — 114,58 рубля за килограмм;
  • творог — 222,24 рубля за килограмм.

Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
18:01, 4 апреля 2018
В Рязанской области подешевела колбаса и рыба. Мониторинг цен
13:00, 4 апреля 2018
Рязанские пекарни изготовят около ста тонн куличей к Пасхе
10:30, 4 апреля 2018
В Рязани обнаружили поддельную докторскую колбасу 3
10:22, 4 апреля 2018
Рязанцам рассказали, как не переплачивать за такси
9:20, 4 апреля 2018
В Рязани закрыли «Трапезную»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
«Автоимпорт» впервые победил в рязанской НХЛ и завоевал путевку в Сочи. Фоторепортаж

«Автоимпорт» впервые победил в рязанской НХЛ и завоевал путевку в Сочи. Фоторепортаж

В матче за третье место команда «Шкода-Рязань» обыграла хоккейный клуб «Империю».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:34, 31 марта 2018 45 867
В Рязани открылся центр единоборств. Фоторепортаж 4
14:05, 22 марта 2018 29 005
В рязанскую поликлинику с очередью на улице приехала проверка из регионального минздрава 6
11:50, 28 марта 2018 27 235
В Горроще микроавтобус столкнулся с «десяткой», есть пострадавшие 5
17:29, 1 апреля 2018 23 064
В Рязани снова эвакуировали ТРЦ «Премьер» 1
13:06, 28 марта 2018 22 492
В Рязани презентовали новые «экологичные» автобусы. Фото 3
Все новости
Форум