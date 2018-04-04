В Рязанской области подешевела колбаса и рыба. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подешевела мороженная рыба — на 0,9% (до 145,54 рубля за килограмм) и вареная колбаса — на 0,8% (до 318,59 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.
Вновь подорожала морковь — на 4,2% (до 27,51 рубля за килограмм). Регион оказался на первом месте в округе по стоимости яблок — 98,54 рубля за килограмм и огурцов — 146,12.
Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область оказалась по средним ценам на:
- пастеризованное молоко —40,01 рубля за литр;
- стерилизованное молоко — 57,54 рубля за литр;
- печенье — 114,58 рубля за килограмм;
- творог — 222,24 рубля за килограмм.
Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.