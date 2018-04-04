В Рязанской области объявили пожароопасный сезон

В Рязанской области с 1 апреля объявили пожароопасный сезон. Об этом
Лесозаготовителям запретили неконтролируемое сжигание остатков древесины. Во всех филиалах Пожлеса и лесничествах организовали мониторинг пожарной обстановки. Силы и средства для тушения возгораний перевели в полную готовность.
Пожароопасный сезон в области будет до наступления дождливой осенней погоды или выпадения снега.
«По статистике 9 из 10 лесных пожаров возникают по вине человека. Самые распространенные причины возгораний — несоблюдение правил нахождения в лесу и норм пожарной безопасности, а также неконтролируемые выжигания сухой травы», — отметили в минприроды.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах грозит штраф от 1,5 до 200 тысяч рублей.
Телефоны круглосуточной «горячей линии»: 28-79-59, 8-800-100-94-00. Звонки бесплатные.