В Рязанском гипермаркете покупатели устроили давку из-за дешевых яиц. Видео опубликовали на YouTube.
Инцидент произошел в магазине «Лента» в Кальном.
Отметим, что во вторник, 3 апреля, в магазине действовала скидка 50% на яйца.
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В Рязанском гипермаркете покупатели устроили давку из-за дешевых яиц. Видео опубликовали на YouTube.
Инцидент произошел в магазине «Лента» в Кальном.
Отметим, что во вторник, 3 апреля, в магазине действовала скидка 50% на яйца.
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