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12:42, 4 апреля 2018 939
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В Рязанском гипермаркете покупатели устроили давку из-за дешевых яиц. Видео 2

В Рязанском гипермаркете покупатели устроили давку из-за дешевых яиц. Видео

В Рязанском гипермаркете покупатели устроили давку из-за дешевых яиц. Видео опубликовали на YouTube.

Инцидент произошел в магазине «Лента» в Кальном.

Отметим, что во вторник, 3 апреля, в магазине действовала скидка 50% на яйца.


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«Автоимпорт» впервые победил в рязанской НХЛ и завоевал путевку в Сочи. Фоторепортаж

«Автоимпорт» впервые победил в рязанской НХЛ и завоевал путевку в Сочи. Фоторепортаж

В матче за третье место команда «Шкода-Рязань» обыграла хоккейный клуб «Империю».

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