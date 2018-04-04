В Рязани впервые провели операцию по восстановлению удаленного участка челюсти

В рязанской ОКБ впервые провели операцию по реконструкции нижней челюсти, которую ранее частично удалили. Об этом сообщила
Врачи освоили эту процедуру под руководством московского профессора Юрия Медведева. В год он проводит около 400 подобных операций.
Как рассказали в минздраве, на первом этапе лечения часть челюсти пациенту удалили из-за некроза. Когда процесс заболевания стабилизировался, медики восстановили анатомическую формы челюсти. «Мы провели второй этап операции для пациента в пятницу, 30 марта. На место удаленного участка кости установили металлическую конструкцию. Никелид титана — оптимальный материал в этом случае. Он имеет пористую структуру и обладает свойствами живой кости. Он прочный и позволяет челюсти выполнять все свои функции. Фрагмент, который нужно установить пациенту, изготавливают для него индивидуально», — пояснила завотделением челюстно-лицевой хирургии Ирина Захарова.
Ранее для подобных операций пациентов отправляли в Москву, теперь они могут получить медпомощь в Рязани.