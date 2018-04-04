В Рязаньэнерго провели тренировку по эвакуации персонала во время пожара

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» провели тренировку по эвакуации персонала из «горящего» здания.
Как рассказали в пресс-службе филиала, сотрудники «Рязаньэнерго» организованно покинули помещение после сигнала о «возгорании». Отдельно во время тренировки отработали спуск с крыши с помощью спасательного рукава.
«В „Рязаньэнерго“ уделяется большое внимание безопасности сотрудников. Все подразделения оборудованы необходимыми первичными средствами пожаротушения и автоматическими установками пожарной сигнализации. Сотрудники оснащены специальными капюшонами для защиты органов дыхания, глаз, кожи лица и головы от продуктов горения», — говорится в сообщении.
Энергетики также отметили, что тренировки по эвакуации персонала в филиале проводят регулярно. Персонал обучают оказывать первую медицинскую помощь, а также пользоваться при пожаре средствами защиты и огнетушителями.