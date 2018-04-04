В Мурмине нашли свалку тухлой рыбы. Видео

В Мурмине нашли свалку тухлой рыбы. На территории местного предприятия гниют сомы, лещи, карпы и другие виды промысловой рыбы, сообщили в сюжете телеканала «
На запах пожаловался Игорь Егоров.
«Насколько мне известно, у номинального владельца этого предприятия в Рязани есть база. Я слышал, что он занимался хранением и продажей рыбы», — рассказал мужчина
По его словам, владелец базы на улице Шабулина привез всю гнилую рыбу в Мурмино на утилизацию.
Как оказалось, территория предприятия, где образовалась свалка, принадлежит администрации.
Сейчас ситуацию изучает прокуратура Рязанского района.