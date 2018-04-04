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12:59, 4 апреля 2018 863
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В Мурмине нашли свалку тухлой рыбы. Видео

В Мурмине нашли свалку тухлой рыбы. Видео

В Мурмине нашли свалку тухлой рыбы. На территории местного предприятия гниют сомы, лещи, карпы и другие виды промысловой рыбы, сообщили в сюжете телеканала «ТКР».

На запах пожаловался Игорь Егоров.

«Насколько мне известно, у номинального владельца этого предприятия в Рязани есть база. Я слышал, что он занимался хранением и продажей рыбы», — рассказал мужчина

По его словам, владелец базы на улице Шабулина привез всю гнилую рыбу в Мурмино на утилизацию.

Как оказалось, территория предприятия, где образовалась свалка, принадлежит администрации.

Сейчас ситуацию изучает прокуратура Рязанского района.


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