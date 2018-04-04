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16:41, 4 апреля 2018 1 877
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В «Ленте» прокомментировали давку из-за яиц в рязанском магазине

В «Ленте» прокомментировали давку из-за яиц в рязанском магазине

В пресс-службе гипермаркета «Лента» прокомментировали давку из-за яиц в рязанском магазине, которая произошла во вторник, 3 апреля.

«Мы приурочили акцию к празднованию Пасхи, чтобы дать возможность нашим покупателям дополнительно сэкономить. Предполагая, что акция будет пользоваться спросом, мы увеличили товарные запасы яиц и поменяли выкладку товара в магазине таким образом, чтобы обеспечить большую проходимость и не создавать неудобств, — отметили представители гипермаркета. — К сожалению, спрос превысил все наши самые смелые ожидания. Но этот опыт позволит нам усовершенствовать работу в будущем».

Напомним, рязанцы устроили давку из-за яиц с пятидесятипроцентной скидкой в «Ленте» в Кальном.


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В «Ленте» прокомментировали давку из-за яиц в рязанском магазине
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