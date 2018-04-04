Ухоловское ЖКХ оказалось в списках должников. Предприятие не выплатило за газ более 300 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Самостоятельно организации не смогли решить вопрос о погашении долга, поэтому газовщики обратились к приставам. Руководителя ЖКХ предупредили о возбуждении исполнительного производства, но когда истек установленный срок, деньги не выплатили.
После этого судебный пристав-исполнитель запретил ЖКХ производить перерегистрацию автомобиля, который принадлежит компании. Это подействовало и руководитель организации погасил задолженность в полном объеме.