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15:39, 4 апреля 2018 180
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Сасовского предпринимателя оштрафовали за взятку полицейскому

Сасовского предпринимателя оштрафовали за взятку полицейскому

Фото: Pixabay.com

Сасовского предпринимателя оштрафовали за взятку полицейскому. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Суд установил, что мужчина пытался подкупить полицейского, чтобы тот не привлекал его к административной ответственности.

Подсудимого признали виновным в совершении преступления по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия) и оштрафовали на 120 тысяч рублей.

Отмечается, что мужчина впервые совершил преступление, у него маленький ребенок и беременная жена.

Приговор еще не вступил в законную силу.


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