Сасовского предпринимателя оштрафовали за взятку полицейскому. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.
Суд установил, что мужчина пытался подкупить полицейского, чтобы тот не привлекал его к административной ответственности.
Подсудимого признали виновным в совершении преступления по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия) и оштрафовали на 120 тысяч рублей.
Отмечается, что мужчина впервые совершил преступление, у него маленький ребенок и беременная жена.
Приговор еще не вступил в законную силу.