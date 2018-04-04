Рязанское министерство переедет в бывшее училище связи

На сайте госзакупок состоялся аукцион по капремонту помещений училища связи для размещения там министерства образования и молодежной политики Рязанской области. Торги прошли 27 марта, победителем стал ООО «Сантехпрофи».
Согласно документам, подрядчик отремонтирует четвертый и часть цокольного этажей дома №1 по улице Каширина. Стоимость работ оценили в 14,8 млн рублей. Отмечается, что капремонт завершится в течение месяца.
Ранее сообщалось, что нынешний корпус минобразования на улице Лево-Лыбедской
Напомним, в бывшем училище связи планируется появление инновационного центра для IT-проектов.