Рязанская прокуратура потребовала закрыть сайты по продаже дипломов и медсправок

Прокуратура Ухоловского района потребовала закрыть сайты по продаже дипломов, аттестатов и медсправок. Об этом
Административные иски направили в районный суд. Их приняли к производству.
Ранее прокуратура Старожиловского района
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Фото: Pixabay.com
Прокуратура Ухоловского района потребовала закрыть сайты по продаже дипломов, аттестатов и медсправок. Об этом
Административные иски направили в районный суд. Их приняли к производству.
Ранее прокуратура Старожиловского района
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