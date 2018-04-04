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8:17, 4 апреля 2018 429
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Рязанская прокуратура потребовала закрыть сайты по продаже дипломов и медсправок

Рязанская прокуратура потребовала закрыть сайты по продаже дипломов и медсправок

Фото: Pixabay.com

Прокуратура Ухоловского района потребовала закрыть сайты по продаже дипломов, аттестатов и медсправок. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного органа.

Административные иски направили в районный суд. Их приняли к производству.

Ранее прокуратура Старожиловского района нашла сайты, которее продавали запрещенную говядину.


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16 часов назад
Анна Бобровская. Голос современной рязанской поэзии

Анна Бобровская. Голос современной рязанской поэзии

В беседе с корреспондентом RZN.info поэтесса рассказала, важен ли творческий беспорядок для вдохновения и поделилась вещами, способными сделать человека счастливым.

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