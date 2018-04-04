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15:40, 4 апреля 2018 170
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Рязанская команда КВН не прошла в четвертьфинал Премьер-лиги

Рязанская команда КВН не прошла в четвертьфинал Премьер-лиги

Рязанская команда КВН «Умные люди» не прошла в четвертьфинал Премьер-лиги. В следующий этап пропустили 13 команд, курсантов училища ВДВ в списках не оказалось.

Напомним, игры одной восьмой состоялись в Москве с 1 по 3 апреля. Рязанцев приехал поддержать губернатор Николай Любимов, который высоко оценил их выступление.


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