Рязанская команда КВН не прошла в четвертьфинал Премьер-лиги

Рязанская команда КВН «Умные люди» не прошла в четвертьфинал Премьер-лиги. В следующий этап пропустили 13 команд, курсантов училища ВДВ в списках не оказалось.
Напомним, игры одной восьмой состоялись в Москве с 1 по 3 апреля. Рязанцев
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Рязанская команда КВН «Умные люди» не прошла в четвертьфинал Премьер-лиги. В следующий этап пропустили 13 команд, курсантов училища ВДВ в списках не оказалось.
Напомним, игры одной восьмой состоялись в Москве с 1 по 3 апреля. Рязанцев
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