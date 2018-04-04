Рязанцам рассказали, как не переплачивать за такси. В сервисе «Максим» можно заказать автомобиль по фиксированной цене. При этом стоимость поездки автоматически рассчитывается по оптимальному маршруту — пассажиры не будут платить за время в пробках и «накрученный» таксометр, отметили в пресс-службе компании.
«Воспользоваться такси можно для поездок по городу и междугородним маршрутам. Доплата за предварительные заказы не взимается. Машина приезжает быстро: время ожидания обычно не превышает 5-10 минут», — говорится в сообщении.
Заказать такси можно на сайте, по телефону 500-600, а также с помощью мобильного приложения «
Также пользователи сервиса смогут экономить на поездках, если будут участвовать в премиальной программе — приглашать друзей заказывать такси через приложение и получать премию для оплаты поездок.
«В разделе „Ввести промокод“ в меню приложения у пользователя есть персональный промокод. Им нужно поделиться с помощью соцсетей, мессенджеров, SMS, email или любым другим удобным способом. Получателю придет приглашение установить приложение и ввести полученный промокод. За каждого, кто примет приглашение и совершит не менее трех поездок за 90 дней, на счет пользователя будет зачислено сто премиальных рублей. Новый пользователь получит сто премиальных рублей. Премию можно копить и оплачивать ей до 30% стоимости поездки на такси», — пояснили в сервисе.
Читателям RZN.info сервис «Максим» подарит дополнительные сто премиальных рублей по промокоду «RZN62».