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11:52, 4 апреля 2018 630
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Экс-обвиняемый по делу о гибели рязанских боксеров в подмосковном ДТП стал свидетелем 3

Экс-обвиняемый по делу о гибели рязанских боксеров в подмосковном ДТП стал свидетелем

Экс-обвиняемый по делу о гибели рязанских боксеров в подмосковном ДТП стал главным свидетелем, сообщили в сюжете телеканала «Город».

Унесшая жизни троих подростков авария с Renault и «ГАЗелью» произошла в Луховицах 25 марта 2017 года. Воспитанники спортшколы «Сокол» ехали на совернования.

По предварительной версии, ДТП произошло по вине уснувшего за рулем водителя грузовика, который выехал на «встречку». Под стражу взяли тренера спортшколы «Сокол» Руслана Богданова и водителя-экспедитора Сафиба Худовердиева.

Родители погибших детей утверждают, что сотрудник ГИБДД, который был на месте происшествия, написал протокол со слов Худовердиева.

«Лично общался с водителем „ГАЗели“, который мне пояснил, что уснул. Он проснулся, когда уже был удар», — прочитала документ Елена Щанникова.

Через пять месяцев после ДТП арестовали тренера спортшколы, а обвиняемого «превратили» в свидетеля. Причин следователи не сообщили.

«Когда я спросила, как может виновник ДТП стать главным свидетелем, меня просто выгнали из зала суда», — сообщила Анжелика Мантрова.

По словам родителей, сейчас Худовердиев отрицает, что уснул за рулем и выезхал на полосу встречного движения. По версии суда, Богданов спровоцировал ДТП. В сюжете отмечается, что это противоречит показаниям других свидетелей: двух водителей, которым удалось увернуться от столкновения.

«У него в машине стоял ГЛОНАСС. На нем показывало 80-85 км/ч. С его слов, он ехал 40-50 км/ч», — отметила Мантрова.

Сюжет смотрите с 6:40


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