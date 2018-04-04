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20:16, 4 апреля 2018 333
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Необходимо серьезно заниматься формированием у граждан негативного отношения к коррупции — Любимов

Необходимо серьезно заниматься формированием у граждан негативного отношения к коррупции — Любимов

В среду, 4 апреля, прошло заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

По словам Николая Любимова, необходимо серьезно и системно заниматься формированием у граждан негативного отношения к коррупциии, в том числе через средства массовой информации.

«Мы должны стараться создать в обществе такие условия, при которых совершение коррупционных правонарушений теряет всякий смысл. Это, в том числе, снижение административных барьеров и повышение доступности государственных и муниципальных услуг для людей», — сказал Николай Любимов.

По словам губернатора, для этого создана сеть МФЦ, и их возможности необходимо активно использовать, повышать качество предоставляемых услуг и контролировать нарушения работниками законодательства в сфере противодействия коррупции.


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