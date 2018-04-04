В среду, 4 апреля, прошло заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области. Об этом сообщил
По словам Николая Любимова, необходимо серьезно и системно заниматься формированием у граждан негативного отношения к коррупциии, в том числе через средства массовой информации.
«Мы должны стараться создать в обществе такие условия, при которых совершение коррупционных правонарушений теряет всякий смысл. Это, в том числе, снижение административных барьеров и повышение доступности государственных и муниципальных услуг для людей», — сказал Николай Любимов.
По словам губернатора, для этого создана сеть МФЦ, и их возможности необходимо активно использовать, повышать качество предоставляемых услуг и контролировать нарушения работниками законодательства в сфере противодействия коррупции.