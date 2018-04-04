Любимов поручил подготовиться к весеннему паводку

Николай Любимов поручил обеспечить максимальную готовность к весеннему паводку. Об этом сообщил
Губернатор поручил главам муниципалитетов провести все необходимые мороприятия по защите населения, жилых домов, объектов экономики и инженерной инфраструктуры от «возможных негативных последствий паводка».
Также необходимо обеспечить готовность систем экстренного оповещения населения, принять меры защиты от затопления и разрушения в период паводка сскотомогильников, складов горюче-смазочных материалов и других опасных объектов.
Кроме того, из-за активного таяния снега горадминистрации поручено очистить от наледи тротуары, проезжие части, а также крыши домов.