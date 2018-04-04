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17:19, 4 апреля 2018 389
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Любимов поручил подготовиться к весеннему паводку

Любимов поручил подготовиться к весеннему паводку

Николай Любимов поручил обеспечить максимальную готовность к весеннему паводку. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Губернатор поручил главам муниципалитетов провести все необходимые мороприятия по защите населения, жилых домов, объектов экономики и инженерной инфраструктуры от «возможных негативных последствий паводка».

Также необходимо обеспечить готовность систем экстренного оповещения населения, принять меры защиты от затопления и разрушения в период паводка сскотомогильников, складов горюче-смазочных материалов и других опасных объектов.

Кроме того, из-за активного таяния снега горадминистрации поручено очистить от наледи тротуары, проезжие части, а также крыши домов.


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