Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:01, 4 апреля 2018 2 551
 0    0

Крупный гипермаркет открыл в Рязанской области овощехранилище

Крупный гипермаркет открыл в Рязанской области овощехранилище

Гипермаркет «Лента» открыл в Рыбном овощехранилище. Помещение общей площадью около 6 800 кв м построили еще в 2011 году, а в 2017 «Лента» выкупила его на аукционе.

«Здание хранилища и его инфраструктура практически новые. Мы сделали незначительные капитальные вложения в их обновление. Текущие объемы продаж позволят полностью загрузить овощехранилище и использовать его с максимальной эффективностью», — рассказали в компании.

Овощехранилище предназначено для содержания, распределения и переработки картофеля, моркови, капусты и лука. Предполагается, что в нем можно будет хранить восемь тысяч тонн картофеля, а также до 7 500 тонн других корнеплодов.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:22, 4 апреля 2018
В Михайловском районе задержали «телефонного террориста»
13:59, 4 апреля 2018
В субботу в Рязанской области начнется весенняя охота
13:33, 4 апреля 2018
В рязанском вузе эвакуировали тысячу человек
13:32, 4 апреля 2018
Рязанцы смогут записаться на плавание в бассейн РГУ
13:01, 4 апреля 2018
Крупный гипермаркет открыл в Рязанской области овощехранилище
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
21 час назад
«Автоимпорт» впервые победил в рязанской НХЛ и завоевал путевку в Сочи. Фоторепортаж

«Автоимпорт» впервые победил в рязанской НХЛ и завоевал путевку в Сочи. Фоторепортаж

В матче за третье место команда «Шкода-Рязань» обыграла хоккейный клуб «Империю».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:34, 31 марта 2018 44 302
В Рязани открылся центр единоборств. Фоторепортаж 4
14:05, 22 марта 2018 28 936
В рязанскую поликлинику с очередью на улице приехала проверка из регионального минздрава 6
11:50, 28 марта 2018 27 206
В Горроще микроавтобус столкнулся с «десяткой», есть пострадавшие 5
17:29, 1 апреля 2018 22 853
В Рязани снова эвакуировали ТРЦ «Премьер» 1
13:06, 28 марта 2018 22 396
В Рязани презентовали новые «экологичные» автобусы. Фото 3
Все новости
Форум