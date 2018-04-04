Крупный гипермаркет открыл в Рязанской области овощехранилище

Гипермаркет «Лента» открыл в Рыбном овощехранилище. Помещение общей площадью около 6 800 кв м построили еще в 2011 году, а в 2017 «Лента» выкупила его на аукционе.
«Здание хранилища и его инфраструктура практически новые. Мы сделали незначительные капитальные вложения в их обновление. Текущие объемы продаж позволят полностью загрузить овощехранилище и использовать его с максимальной эффективностью», — рассказали в компании.
Овощехранилище предназначено для содержания, распределения и переработки картофеля, моркови, капусты и лука. Предполагается, что в нем можно будет хранить восемь тысяч тонн картофеля, а также до 7 500 тонн других корнеплодов.