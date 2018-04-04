Из-за половодья жители Сараев не пошли на работу. Фото

Из-за половодья некоторые жители Сараев не пошли на работу. Об этом в среду, 4 апреля,
Одну из центральных улиц поселка подтопило: вода поднялась почти до уровня асфальтированной дороги.
Воду помпами откачивают сотрудники МЧС.
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Фото: Издательство «Пресса»
Из-за половодья некоторые жители Сараев не пошли на работу. Об этом в среду, 4 апреля,
Одну из центральных улиц поселка подтопило: вода поднялась почти до уровня асфальтированной дороги.
Воду помпами откачивают сотрудники МЧС.
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