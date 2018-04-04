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14:53, 4 апреля 2018 1 219
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Больной раком рязанский хирург выпустил книгу 1

Больной раком рязанский хирург выпустил книгу

Больной раком рязанский хирург выпустил книгу «Свидетель жизни». Об этом Иван Успенский сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Успенский сказал, что у книги нет концовки. «Как только долечусь, выпущу продолжение, в котором на последней странице опишу, как сяду на лошадь и в буденовке отправлюсь в закат, пока фоном зазвучит „Если снова над миром грянет гром…“», — отметил он.

Книгу «Свидетель жизни» можно приобрести здесь как в электронном, так и в печатном варианте.

Автор разделил книгу на две части: во второй собраны его «дневники» с февраля 2016-го, когда Успенский заболел острым лейкозом. «Стало быть, жизней здесь запечатлено аж две: до болезни и после (а после, поверьте, началась новая)», — сказано в аннотации.

Напомним, ранее Иван Успенский просил о материальной помощи у рязанцев.


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