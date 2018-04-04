Больной раком рязанский хирург выпустил книгу «
Успенский сказал, что у книги нет концовки. «Как только долечусь, выпущу продолжение, в котором на последней странице опишу, как сяду на лошадь и в буденовке отправлюсь в закат, пока фоном зазвучит „Если снова над миром грянет гром…“», — отметил он.
Книгу «Свидетель жизни» можно приобрести
Автор разделил книгу на две части: во второй собраны его «дневники» с февраля 2016-го, когда Успенский заболел острым лейкозом. «Стало быть, жизней здесь запечатлено аж две: до болезни и после (а после, поверьте, началась новая)», — сказано в аннотации.
Напомним, ранее Иван Успенский